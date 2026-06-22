Студент соціально-гуманітарного факультету ЗУНУ Максим Лаврик виборов золоту медаль на ІV етапі Кубку України з легкої атлетики з метань, продемонструвавши блискучий результат на головній арені держави.

Всеукраїнські змагання проходили 20-21 червня 2026 року в місті Києві на базі Олімпійського центру «Конча-Заспа». Турнір традиційно був присвячений пам’яті видатних заслужених тренерів України Леоніда Смєлаша та Анатолія Кончіца і зібрав найсильніших метальників з усіх куточків нашої країни.

У секторі для штовхання ядра серед юніорів вікової категорії U20 Максиму Лаврику не було рівних. Його переможний результат склав 19,15 метрів, що принесло йому беззаперечне лідерство та золоту нагороду. Цей високий показник став черговим підтвердженням високого класу атлета, який успішно поєднує навчання із виснажливими тренуваннями.

За кожним високим результатом молодого спортсмена стоїть професійна робота його наставника, який допомагає йому розкривати потенціал як у спорті, так і в студентському житті.

Завдяки професійному керівництву тренера, підтримці рідного університету та цілеспрямованості самого спортсмена, Максим вкотре продемонстрував залізну волю до перемоги та бездоганну техніку виконання нормативу.

Вітаємо Максима з успішним виступом та бажаємо перемог на всеукраїнській та міжнародній аренах. Дякуємо ЗСУ за можливість тренуватися та виступати на змаганнях.