Одразу кілька учнів закладів освіти Тернополя продемонстрували високі результати на Національному мультипредметному тесті, здобувши максимальні 200 балів з історії України.

Зокрема, найвищий бал отримав учень 11-А класу Тернопільського ліцею №21 – спеціалізованої мистецької школи імені Ігоря Герети Назар Турчак. Досягти такого результату йому допомогла вчителька історії Наталія Василівна Насалик, повідомили у ТМР.

200 балів на НМТ з історії України також здобула учениця 11-В класу Тернопільської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №22 Аліна Бермиш.

Максимальний результат показала й учениця 11-А класу Тернопільської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №4 Анна Попик.

“Такі досягнення є свідченням наполегливої праці, відповідальності, цілеспрямованості та високого рівня знань. Вітаємо учнів та їхніх педагогів із високими результатами та бажаємо успішного вступу, нових звершень, натхнення й реалізації всіх задумів”, – зазначили у міській раді.