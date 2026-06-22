Засуджено кілера, який спробував застрелити мешканця Тернопільщини.

Про це повідомили у пресслужбі Тернопільської обласної прокуратури.

Суд визнав підозрюваного винним у замаху на умисне вбивство на замовлення, з корисливих мотивів (ч. 2 ст. 15 п.п. 6, 11 ч. 2 ст. 115 КК України), а також у зберіганні вогнепальної зброї для вчинення цього замаху (ч. 1 ст. 263

КК України).

“Вироком Тернопільського міськрайонного суду винній особі призначено остаточне покарання у вигляді 15 років позбавлення волі з конфіскацією всього належного майна”, — зазначили у прокуратурі.

Найманець діяв на замовлення осіб з Черкаської області. За грошову винагороду він ретельно готувався до злочину: придбав автомобіль для прихованого спостереження та тривалий час стежив за своєю жертвою.

19 квітня 2024 року обвинувачений прибув до місця проживання потерпілого у с.Підгороднє Тернопільської області. Застосувавши короткоствольну нарізну вогнепальну зброю із саморобним глушником, він здійснив серію пострілів через скло передніх пасажирських дверей автомобіля, в якому перебував чоловік.

Пораненій жертві вдалося вижити лише завдяки вчасно наданій екстреній медичній допомозі та госпіталізації.

Фігурант залишив місце вчинення злочину та переховувався у Черкаській області. Його вдалося затримати поблизу міста Умань. Він саме збирався залишити територію України поза пунктами пропуску.

У судовому засіданні прокурор довів вину обвинуваченого, а відтак чоловік сидітиме 15 років за ґратами.

Рішення суду ще не набрало законної сили.