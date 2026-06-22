У Тернополі поліцейські відреагували на повідомлення про сімейний конфлікт та агресивну поведінку чоловіка.

Про це повідомили у поліції Тернопільщини.

На спецлінію 102 надійшло звернення від жителя Тернополя про те, що його син вчиняє сварку, штовхає батька та пошкоджує майно у квартирі.

Зі слів родичів, нападник перебував у стані наркотичного сп’яніння, числиться на обліку в спеціалізованому закладі та потребує медичної допомоги.

На місце події виїхали працівники сектору протидії домашньому насильству Тернопільського районного управління поліції спільно зі співробітниками роти поліції особливого призначення. Правоохоронці припинили конфлікт.

Після прибуття бригади екстреної медичної допомоги чоловіка оглянули медики та госпіталізували до спеціалізованого закладу для подальшого лікування.

За даним фактом поліцейські проводять перевірку та встановлюють усі обставини події.