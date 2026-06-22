Сьогодні о 13:00 на території Тернопільської області запрлвадили тепловий режим: обмеження руху великовагового транспорту.

Про це повідомили у патрульній поліції Тернопільщини.

З метою збереження дорожнього покриття автомобільних доріг від руйнувань, вантажним автомобілям заборонено рухатися, коли температурні показники повітря більше +28 градусів за Цельсієм.

Заборона стосується транспорту фактичною масою понад 24 т і навантаженням на вісь понад 7 т.

Перечекати спекотний період водії можуть на майданчиках для тимчасової стоянки в смугах відведення автомобільних доріг та біля об’єктів дорожнього сервісу.

Екіпажі патрульної поліції слідкуватимуть за дотриманням водіями правил дорожнього руху.