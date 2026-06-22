Сумну звістку з фронту отримала ще одна родина. На пекельній Донеччині прийняв свій останній бій Дмитро Долинний. Вічна пам’ять та шана українському Воїну!

«Героїчно завершив свій шлях на землі захисник Долинний Дмитро Михайлович.

Воїн загинув 19 червня під час виконання бойового завдання на Донеччині. Кожен полеглий воїн – це невимовна втрата для Тернополя.

Співчуваємо рідним, друзям, усім близьким Героя!

Вічна та світла памʼять захиснику України!» – написав міський голова Тернополя Сергій Надал.