У зв’язку з різким зниженням температури повітря зростає навантаження на електромережі, що підвищує ризик їх пошкоджень і виникнення аварійних відключень, незалежно від дії планових графіків погодинних відключень.

«Просимо звернути увагу на важливе правило користування електроприладами після відновлення електропостачання згідно з графіками погодинних відключень (ГПВ).

Не вмикайте всі електроприлади одночасно відразу після появи світла. Різке масове навантаження в перші хвилини може спричинити аварійні ситуації та повторні відключення.

Рекомендуємо:

вмикати прилади поступово та поетапно;

розподіляти використання енергоємних пристроїв протягом усього часу, коли згідно з ГПВ є електропостачання;

уникати одночасного запуску кількох потужних приладів.

Такі прості дії допоможуть зберегти стабільність мереж та зменшити ризик аварійних відключень», – написали в обленерго.