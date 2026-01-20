Енергетики змінили графік вимкнення світла на сьогодні. І він дуже жорсткий.

«Згідно вказівки НЕК “Укренерго”, 21 січня збільшено кількість черг, які підлягають відключенню.

Переглянути актуальний графік погодинних відключень та дізнатися до якої підчерги належить ваша адреса можна на офіційному сайті АТ «ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО» у розділі «Графік погодинних відключень» або за посиланням: https://www.toe.com.ua/news/71

Повідомляємо, що графік протягом доби може змінюватися. Просимо слідкувати за оновленнями на нашому офіційному сайті», – написали в обленерго.