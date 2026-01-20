Згідно вказівки НЕК “Укренерго”, 21 січня на території Тернопільщині діятиме графік погодинних відключень.

Переглянути актуальний графік погодинних відключень та дізнатися до якої підчерги належить ваша адреса можна на офіційному сайті АТ «ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО» у розділі «Графік погодинних відключень» або за посиланням: https://www.toe.com.ua/news/71

Графік протягом доби може змінюватися. «Просимо слідкувати за оновленнями на нашому офіційному сайті», – пишуть в обленерго.