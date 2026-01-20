21 січня в області – малохмарно. Без опадів. На дорогах ожеледиця. Вночі та вранці туман видимістю 200-500 м. Слабка ожеледь. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі 15-20 градусів морозу, вдень 5-10 градусів морозу.

Про це повідомляє обласний центр з гідрометеорології.

У Тернополі – хмарно з проясненням. Без опадів. Ожеледиця. Вночі та вранці туман видимістю 200-500 м. Слабка ожеледь. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі 17-19 градусів морозу, вдень 6-8 градусів морозу.