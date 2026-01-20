Війна обірвала ще одне життя. Під Покровськом на Донеччині загинув бойовий медик, молодший сержант Віктор Кравчук. У горі та смутку залишились матір, родина, побратими… Вічна та світла пам’ять захиснику України!

«Знову страшна звістка надійшла в нашу шкільну родину. 15 січня 2026 року в населеному пункті Вільня Покровського району Донецької області обірвався земний шлях нашого випускника, Воїна, Героя, бойового медика, молодшого сержанта Кравчука Віктора Мирославовича, уродженця села Кобиловолоки.

Біля Бога триматиме ватру ще одна світла душа, чиста, скромна, прекрасна… Молитвами розділяємо безмежне горе мами, родини, побратимів, громади. Дякуємо за чин!

Вічна пам’ять», – написали у Кобиловолоцькій загальноосвітній школі І–ІІІ ступенів Тернопільського району.