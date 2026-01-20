Умисне вбивство слідчі Тернопільського райуправління поліції інкримінують 28-річній тернополянці. Жінка під сварки завдала численні ножові поранення своєму співмешканцю, повідомили в обласній поліції.



Повідомлення про злочин надійшло до поліції вночі 20 січня. Близько другої години медики, які прибули на виклик, лише констатували смерть 26-річного чоловіка. На місці події працювала слідчо-оперативна група Тернопільського районного управління поліції.



Як з’ясували правоохоронці, про подію першою дізналася мати жінки – саме їй донька зателефонувала після конфлікту. Уже вона й викликала екстрені служби.



У ході досудового розслідування поліцейські встановили, що загиблий зловживав алкоголем і раніше неодноразово вчиняв насильство щодо співмешканки. 19 січня ввечері між парою знову виникла суперечка. За словами фігурантки, чоловік перебував у стані сп’яніння, поводився агресивно та почав жбурляти в неї пляшками. Під час конфлікту він схопив ніж, однак жінка вихопила його з рук і завдала ним чоловікові численні удари у різні частини тіла. Окрім цього, кілька разів вдарила його металевою трубою.



Після скоєного жінка викинула знаряддя злочину через вікно та поїхала додому. Дорогою зателефонувала матері й розповіла про конфлікт. Судово-медичний експерт під час огляду тіла виявив 13 ножових поранень та інші тілесні ушкодження.



28-річна тернополянка у скоєному зізналася. Наразі вирішується питання про повідомлення їй підозри за частиною першою статті 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Обставини трагедії з’ясовують слідчі поліції.





