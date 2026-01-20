Протягом 19 січня та в ніч на 20 січня рятувальники Тернопільщини ліквідували 8 пожеж, врятували від вогню 11 будівель, запобігли виникненню пожежі під час ДТП, повідомили в обласній ДСНС.

У селі Перемилів Хоростківська територіальна громада Чортківський район виникла пожежа автомобіля Audi 100. Пошкоджено моторний відсік автомобіля. Врятовано 1 одиницю техніки. До ліквідації пожежі залучалися рятувальники 21 ДПРП.

У Гусятині виникла пожежа господарської будівлі. Пошкоджено перекриття, покриття та речі домашнього вжитку. Врятовано будівлю. До гасіння пожежі залучався черговий караул 10 ДПРЧ.

У селі Шманьківчики Заводська територіальна громада виникла пожежа господарської будівлі. Площа пожежі – 60 м.кв. Знищено перекриття, покриття та речі домашнього вжитку, пошкоджено облицювання стін і стелі. Врятовано одну будівлю. До ліквідації пожежі залучалися рятувальники 6 ДПРЧ та місцева пожежна команда смт Заводське.

У сел. Залізці виникла пожежа житлового будинку. Частково знищено перекриття будинку. Врятовано одну будівлю. До гасіння пожежі залучалися рятувальники 17 ДПРЧ та МПК селища Залізці.

У селі Драгоманівка Купчинецька територіальна громада Тернопільський район виникла пожежа житлового будинку. Будівлю знищено вогнем. Врятовано одну будівлю. До ліквідації пожежі залучався черговий караул 18 ДПРЧ.

У селі Поділля Скалатська територіальна громада виникла пожежа господарської будівлі. Площа пожежі – 50 м кв. Пошкоджено речі домашнього вжитку, перекриття на площі 20 м кв та покриття будівлі на площі 30 м кв. Врятовано 2 будівлі. До гасіння пожежі залучався особовий склад 24 ДПРП.

У м. Борщів виникла пожежа житлового будинку. Площа пожежі – 15 м кв. Знищено стелю на площі 6 м кв, речі домашнього вжитку, покриття та перекриття, пошкоджено облицювання стін і стелі на площі 10 м кв. Врятовано 1 будівлю. До ліквідації пожежі залучався черговий караул 8 ДПРЧ.

У Бережанах виникла пожежа господарської будівлі. Площа пожежі – 50 м кв. Знищено речі домашнього вжитку та покриття, пошкоджено облицювання стін і стелі. Врятовано дві будівлі. До гасіння пожежі залучався черговий караул 7 ДПРЧ.

У м. Ланівці сталася дорожньо-транспортна пригода за участі автомобілів Mazda 323 та Audi Q7. Внаслідок ДТП травмовано водійку одного з легкових автомобілів – після надання медичної допомоги від госпіталізації відмовилася. Рятувальниками 11 ДПРЧ вжито заходів щодо недопущення виникнення пожежі.

У Тернополі, на вул. Тролейбусна, 11Д, в орендованому офісному приміщенні на другому поверсі 5-поверхової будівлі сталося коротке замикання електрообладнання без подальшого горіння. Рятувальниками 2 ДПРЧ спільно з фахівцями ОКЦ проведено провітрювання приміщення та сходової клітки.

Причини виникнення пожеж та розміри завданих збитків встановлюють.