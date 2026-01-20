Як уникнути переохолодження: поради від тернопільських рятувальників
Минулої доби в області зафіксовано два нових випадки переохолодження. Один із них, на жаль, завершився трагічно – людина загинула.
Загалом з початку 2026 року в області вже 12 випадків переохолодження, з яких 5 – летальні.
Про це повідомили у пресслужбі ГУ ДСНС України в області.
Рятувальники закликають: у морози слід бути особливо обережними. Низькі температури – це реальна загроза життю.
Щоб вберегти себе та своїх близьких – дотримуйтесь простих, але життєво важливих порад
Отже: одягайтеся багатошарово – це зберігає тепло.
Захищате голову, шию, руки.
Носіть сухе, просторе й тепле взуття.
Уникайте алкоголю на морозі – він лише прискорює охолодження.
Їжте перед виходом на вулицю – організму потрібна енергія.
Не стійте на місці – рухайтесь, аби не змерзнути.
При перших ознаках переохолодження (оніміння, побіління шкіри, втрата чутливості) – негайно поверніться в тепле місце й зверніться по медичну допомогу.
Будьте уважними до людей поруч – можливо, комусь поруч із вами потрібна допомога.