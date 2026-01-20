Минулої доби в області зафіксовано два нових випадки переохолодження. Один із них, на жаль, завершився трагічно – людина загинула.

Загалом з початку 2026 року в області вже 12 випадків переохолодження, з яких 5 – летальні.

Про це повідомили у пресслужбі ГУ ДСНС України в області.

Рятувальники закликають: у морози слід бути особливо обережними. Низькі температури – це реальна загроза життю.

Щоб вберегти себе та своїх близьких – дотримуйтесь простих, але життєво важливих порад

Отже: одягайтеся багатошарово – це зберігає тепло.

Захищате голову, шию, руки.

Носіть сухе, просторе й тепле взуття.

Уникайте алкоголю на морозі – він лише прискорює охолодження.

Їжте перед виходом на вулицю – організму потрібна енергія.

Не стійте на місці – рухайтесь, аби не змерзнути.

При перших ознаках переохолодження (оніміння, побіління шкіри, втрата чутливості) – негайно поверніться в тепле місце й зверніться по медичну допомогу.

Будьте уважними до людей поруч – можливо, комусь поруч із вами потрібна допомога.