Упродовж 21 січня та в ніч на 22 січня рятувальники Тернопільщини ліквідовували п’ять пожеж у житлових будинках і господарських спорудах, зберегли дев’ять будівель та один транспортний засіб, а також допомагали медикам і мешканцям громад у складних погодних умовах.

Про це повідомили у пресслужбі ГУ ДСНС України в області.

Найбільших втрат завдала пожежа в місті Копичинці Чортківського району. Там загорілася господарська будівля – вогонь знищив перекриття й покриття на площі 80 м кв, пошкодив домашні речі. Під час пожежі травмувався чоловік, 1957 року народження. Завдяки спільним діям рятувальників і місцевої пожежної команди вдалося врятувати будівлю та майно.

Також пожежі ліквідовано в Тернополі, Борщові, Почаєві та в селі Бережанка Лановецької громади.

В усіх випадках рятувальники оперативно працювали на місцях, не допустили поширення вогню та врятували сусідні будівлі.

Причини виникнення пожеж і розміри збитків встановлюють.

Окрім пожеж, рятувальники допомагали працівникам екстреної медичної допомоги.

Так, у селі Білозірка Лановецької ТГ та в Теребовлі автомобілі «швидкої» застрягли через складні дорожні умови – техніку відбуксирували, люди отримали допомогу.

У селі Криве Козівської територіальної громади рятувальники допомогли медикам транспортувати хворого з надмірною вагою із приватного будинку.