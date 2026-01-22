Тернопільські надзвичайники гасили пожежі та допомагали медикам
Упродовж 21 січня та в ніч на 22 січня рятувальники Тернопільщини ліквідовували п’ять пожеж у житлових будинках і господарських спорудах, зберегли дев’ять будівель та один транспортний засіб, а також допомагали медикам і мешканцям громад у складних погодних умовах.
Про це повідомили у пресслужбі ГУ ДСНС України в області.
Найбільших втрат завдала пожежа в місті Копичинці Чортківського району. Там загорілася господарська будівля – вогонь знищив перекриття й покриття на площі 80 м кв, пошкодив домашні речі. Під час пожежі травмувався чоловік, 1957 року народження. Завдяки спільним діям рятувальників і місцевої пожежної команди вдалося врятувати будівлю та майно.
Також пожежі ліквідовано в Тернополі, Борщові, Почаєві та в селі Бережанка Лановецької громади.
В усіх випадках рятувальники оперативно працювали на місцях, не допустили поширення вогню та врятували сусідні будівлі.
Причини виникнення пожеж і розміри збитків встановлюють.
Окрім пожеж, рятувальники допомагали працівникам екстреної медичної допомоги.
Так, у селі Білозірка Лановецької ТГ та в Теребовлі автомобілі «швидкої» застрягли через складні дорожні умови – техніку відбуксирували, люди отримали допомогу.
У селі Криве Козівської територіальної громади рятувальники допомогли медикам транспортувати хворого з надмірною вагою із приватного будинку.