Цьогорічна зима випробовує нас на міцність суворими морозами. На жаль, низькі температури несуть реальну загрозу життю.

З початку року на Тернопільщині холод забрав життя 5 людей. Ще 11 осіб отримали травми та обмороження різного ступеня тяжкості.

Лише за минулу добу зареєстровано три нових випадки переохолодження: двоє людей постраждали у Збаражі та один випадок зафіксовано у Чорткові.

Тернопільські рятувальники вкотре наголошують: не недооцінюйте небезпеку! Аби уникнути переохолодження, дотримуйтесь простих правил:

Одягайтеся багатошарово. Принцип «капусти» (кілька шарів одягу) найкраще утримує тепло.

Захищайте кінцівки. Шапка, шарф та теплі рукавиці – обов’язкові.

Жодного алкоголю. Спиртне розширює судини й створює ілюзію тепла, але насправді організм стрімко охолоджується.

Рухайтеся. Якщо відчуваєте холод – не стійте на місці.

Грійтеся. Заходьте у теплі приміщення кожні 30-60 хвилин.

Будьте свідомими та не проходьте повз людей, які можуть потребувати допомоги на морозі! Ваша небайдужість може врятувати життя.