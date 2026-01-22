На Тернопільщині зросла кількість жертв переохолодження
Цьогорічна зима випробовує нас на міцність суворими морозами. На жаль, низькі температури несуть реальну загрозу життю.
З початку року на Тернопільщині холод забрав життя 5 людей. Ще 11 осіб отримали травми та обмороження різного ступеня тяжкості.
Лише за минулу добу зареєстровано три нових випадки переохолодження: двоє людей постраждали у Збаражі та один випадок зафіксовано у Чорткові.
Тернопільські рятувальники вкотре наголошують: не недооцінюйте небезпеку! Аби уникнути переохолодження, дотримуйтесь простих правил:
Одягайтеся багатошарово. Принцип «капусти» (кілька шарів одягу) найкраще утримує тепло.
Захищайте кінцівки. Шапка, шарф та теплі рукавиці – обов’язкові.
Жодного алкоголю. Спиртне розширює судини й створює ілюзію тепла, але насправді організм стрімко охолоджується.
Рухайтеся. Якщо відчуваєте холод – не стійте на місці.
Грійтеся. Заходьте у теплі приміщення кожні 30-60 хвилин.
Будьте свідомими та не проходьте повз людей, які можуть потребувати допомоги на морозі! Ваша небайдужість може врятувати життя.