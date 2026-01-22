У Тернополі триває акція зі збору теплих речей і смаколиків для військових
Мешканці Тернополя можуть долучитися до підтримки українських військових, принісши теплі речі та смаколики. Ініціатор акції – КП «Туристично-інформаційний центр Тернополя» – організувало збір, щоб забезпечити захисників усім необхідним в холодну пору.
Допомогу можна приносити у понеділок-п’ятницю в офіс Туристично-інформаційного центру за адресою: вул. Михайла Грушевського, 2 або в «Казкову резиденцію» на Театральному майдані (трикутний будиночок біля драмтеатру) в суботу та неділю.
Серед речей, які збирають організатори:
термогрілки,
кава,
швидкорозчинна вермішель та картопляне пюре,
печиво і солодощі,
засоби особистої гігієни,
теплі шкарпетки,
ковдри з вовни та напіввовни,
робочі рукавиці,
фольгований утеплювач,
чорна будівельна плівка,
офісні крісла на колесах.
Організатори підкреслюють: навіть невеликий внесок допомагає військовим відчути підтримку та турботу вдома. Кожен тернополянин може стати частиною цієї ініціативи та допомогти нашим захисникам у зимовий період.