23 січня в області – хмарно. Вночі без істотних опадів. Вранці та вдень часом невеликий сніг. На дорогах ожеледиця. Вночі та вранці туман видимістю 200-500 м. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря впродовж доби 0-5 градусів морозу.

Про це повідомляє обласний центр з гідрометеорології.

У Тернополі буде триматися хмарна погода. Більша частина дня пройде без опадів, а ближче до вечора очікується дрібний сніг. Ожеледиця. Вночі та вранці туман видимістю 200-500 м. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря впродовж доби 1-3 градуси морозу.