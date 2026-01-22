Волонтери з Чорткова повезуть на фронт допомогу захисникам: можна передати посилки рідним чи знайомим
У суботу, 24 січня, о 13 години волонтери благодійного фонду «Покрова Чортків» знову вирушають на фронт. Передаватимуть автомобілі, техніку та різноманітну амуніцію нашим захисникам.
Напрямки: Сумщина, Харківщина, Донеччина, Запоріжжя, Дніпропетровщина.
«Якщо бажаєте передати посилки рідним чи знайомим – приносьте їх до Чортківської міської ради у п’ятницю до 16 год., у суботу до 12 год.
Додаткова інформація за телефоном: +380984989781», – зазначили в мерії.