У суботу, 24 січня, о 13 години волонтери благодійного фонду «Покрова Чортків» знову вирушають на фронт. Передаватимуть автомобілі, техніку та різноманітну амуніцію нашим захисникам.

Напрямки: Сумщина, Харківщина, Донеччина, Запоріжжя, Дніпропетровщина.

«Якщо бажаєте передати посилки рідним чи знайомим – приносьте їх до Чортківської міської ради у п’ятницю до 16 год., у суботу до 12 год.

Додаткова інформація за телефоном: +380984989781», – зазначили в мерії.