2 березня в області – хмарно з проясненнями. Вночі без істотних опадів. Вдень невеликий дощ. Вночі та вранці слабкий туман. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі від 1 градуса морозу до 4 градусів тепла, вдень 3-8 градусів тепла.

Про це повідомляє обласний центр з гідрометеорології.

У Тернополі майже весь день погода буде похмурою, лише ввечері небо проясниться. Вдень невеликий дощ. Вночі та вранці слабкий туман. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі 0-2 градуси тепла, вдень 5-7 градусів тепла.