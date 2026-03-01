Віктор Рихлевич став на захист України у 2014 році. Брав участь у битві за Луганський аеропорт. Воював на «гарячих» напрямках. Отримав важке поранення під час виконання бойового завдання на Запоріжжі. На жаль, в лікарні серце захисника зупинилося. Назавжди 52… Вічна пам’ять та слава українському Воїну!

«1 березня 2025 року зупинилося серце Захисника України, уродженця село Надорожнів – Рихлевича Віктора Михайловича.

Віктор Рихлевич став на захист України у 2014 році. Захищав Луганський аеропорт. Брав участь в бойових діях в населених пунктах: Побєда, Водяне, Щастя, Опитне, Піски, Авдіївка, Горлівка. Під час повномасштабного вторгнення стояв на захисті Києва, на Донецькому, Харківському та Запорізькому напрямках.

Отримавши важке поранення під час виконання бойового завдання у Запорізькій області, помер у лікарні м.Тернополя.

Йому назавжди 52…

Нічим не розрадити рідних та близьких Воїна.

Це наш спільний біль, спільна втрата і спільне горе.

Вічна пам’ять, вічна слава Герою!

Пам’ятаємо…», – написали у Саранчуківській громаді Тернопільського району.