Діти учасників бойових дій (УБД) мають право на державну цільову підтримку для здобуття вищої освіти. Це може бути повна оплата навчання, першочерговий перехід з контракту на вакантні державні місця або пільговий довгостроковий кредит для часткової оплати навчання.

Про це повідомили у «Юридичному пораднику для ВПО».

Що дає ця підтримка при вступі

Дітям УБД повністю оплачується навчання за рахунок державного або місцевого бюджету у разі зарахування вступників на навчання за державним (регіональним) замовленням.

Також можливе першочергове переведення студентів із контрактного навчання на вакантні бюджетні місця.

Щоб отримати ці види підтримки, необхідно подати заяву на ім’я керівника закладу освіти, зазначивши бажаний вид підтримки, та додати копії посвідчення УБД і свідоцтва про народження.

Що робити, якщо вступити на «бюджетне» місце не вийде

У такому випадку діти УБД можуть отримати пільговий довгостроковий кредит від держави для часткової оплати навчання.

Кредит повертається протягом 15 років із 3% річних, починаючи з 12 місяця після завершення навчання. У деяких випадках одержувач може бути звільнений від сплати відсотків або навіть основної суми боргу.

Як оформити пільговий кредит:

подати заяву на оплату навчання за рахунок пільгового кредиту до приймальної комісії;

приймальна комісія ухвалює рішення за результатами вступних випробувань;

укласти угоду на кредит (для неповнолітніх — з батьками або законними представниками. У разі досягнення повноліття укладається нова угода на кредит).

Фахівці нагадують, наразі проєкт для здобувачів, який дозволяє отримати компенсацію вартості навчання за навчальний рік.

Проте цей проєкт діятиме лише до 25 вересня 2026 року, якщо не буде продовження.