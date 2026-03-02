Двох молодих людей бригада екстреної медичної допомоги доправила до лікарні з тілесними ушкодженнями, отриманими в дорожньо-транспортній пригоді 27 лютого.

Про це повідомили у поліції Тернопільщини.

Близько 22:28 на автодорозі Галич – Підгайці – Сатанів, а саме в селі Острівець, 23-річний житель Микулинецької громади, керуючи автомобілем Audi A6, не впорався із керуванням, допустив виїзд на узбіччя та зіткнувся спершу з кам’яною огорожею, а після цього – з металевими воротами житлового будинку.

Кермувальнику та його пасажиру 2004 року народження надали меддопомогу без госпіталізації.

У ході перевірки слідчі поліції з’ясували, що водій автомобіля на момент аварії перебував у стані алкогольного сп’яніння. Аналіз показав, що в його крові було 1,376 проміле алкоголю.

Триває слідство.