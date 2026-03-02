1 березня о 12:03 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про тварину, що потрапила в пастку на території приватного домогосподарства на вулиці Новий Світ Бічна, 1 у Тернополі.

Про це повідомили у ГУ ДСНС у Тернопільській області.

Прибувши на місце, рятувальники виявили косулю, яка застрягла в металевій огорожі. Тварина була налякана, але жива. Через отримані травми вона не могла самостійно вибратися.

До проведення робіт залучили фахівців аварійно-рятувального загону спеціального призначення. Рятувальники діяли максимально обережно, аби не завдати тварині додаткових ушкоджень. За допомогою спеціального інструменту вони акуратно деблокували косулю.

Після звільнення тварину передали представникам ГО «Ноїв ковчег» для подальшого транспортування до реабілітаційного центру у Львові, де фахівці оглянуть її стан, нададуть необхідну допомогу та сприятимуть відновленню після травм.

🧡 Кожне життя — важливе.