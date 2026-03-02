Сергію Шпаляру із села Угринь на Чортківщині завжди буде лише 39 років. Вік, коли тільки жити. Війна забирає молодих, мужніх, найкращих. Вічна пам’ять і шана Захиснику України!

«Ще одна зірка у далеких світах небесної високості світитиме для нас відвагою та нескореністю. Сумна звістка з фронту надійшла до Заводської громади. Внаслідок артилерійського обстрілу загинув Сергій ШПАЛЯР, уродженець села Угринь, 26.01.1987 року народження.

Свій останній бій за волю і незалежність України мужній Воїн прийняв 24 лютого поблизу населеного пункту Єгорівка Пологівського району Запорізької області. Чортківська районна військова адміністрація висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого.

Благословенного і світлого польоту душі твоїй, славний Захиснику, у місце небесного збору Воїнів Світла», – повідомили у Чортківській районній адміністрації.

Сумну звістку про загибель Сергія підтвердили також у Заводській громаді.