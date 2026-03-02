На Тернопільщині протягом останніх днів зафіксували дві смерті, пов’язані з пожежами. За обома фактами відкрили провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України з поміткою “нещасний випадок”.

Про це повідомили у поліції Тернопільщини.

Тіло чоловіка 1962 року народження виявили за місцем проживання у селі Золотники Тернопільського району. Загиблий перебував в одній із кімнат власного будинку.

Під час первинного огляду слідів насильницької смерті правоохоронці не зафіксували. Натомість у приміщенні були помітні сліди займання. За попередніми висновками, ймовірна причина смерті – отруєння чадним газом. Тіло направили на судово-медичну експертизу для встановлення обставин нещастя.

Ще один трагічний випадок трапився 27 лютого близько 08:38. До поліції звернувся працівник лісогосподарства та повідомив про те, що на території Білецького лісництва тліє закинута нежитлова будівля.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група. Під час огляду об’єкта вогонь спалахнув повторно. Слідча викликала рятувальників. Після ліквідації пожежі правоохоронці виявили на згарищі обгорілі людські рештки. Поліцейські відібрали зразки для проведення ДНК-експертизи з метою встановлення особи загиблого.

Триває слідство.