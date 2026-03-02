Член Наглядової ради ЗУНУ, видатний науковець Фридерик Цолль відзначений державною нагородою України – орденом «За заслуги» ІІІ ступеня, присудженим Указом Президента України.

Орден «За заслуги» ІІІ ступеня – це високе державне визнання вагомого особистого внеску у розвиток міждержавного співробітництва, підтримку суверенітету та територіальної цілісності України, благодійну діяльність, популяризацію Української держави у світі.

Особливо цінним є особистий внесок професора у консолідацію міжнародної підтримки України в умовах повномасштабної війни, послідовна адвокація принципів міжнародного права та практична участь у гуманітарних ініціативах.

Варто зазначити, родина професора також була удостоєна почесної польської відзнаки – Медаллю Місії Яна Карського. Ця нагорода вручається особам, які своєю позицією та діяльністю засвідчують патріотизм та утвердження верховенства права, побудови громадянського суспільства, демократичної держави із забезпеченням реалізації європейських цінностей.



