Завдяки доказовій базі, зібраної слідчими Служби безпеки України, Тернопільський міськрайонний суд визнав винною у колабораційній діяльності та призначив мешканці Херсонщини покарання у вигляді 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Також засудженій заборонено обіймати посади у судових та правоохоронних органах України на такий же строк.

Слідством встановлено, що до початку повномасштабного вторгнення рф колаборантка працювала в Генічеську на посаді помічника судді у місцевому районному суді.

Після захоплення росіянами лівобережжя Херсонщини, окупаційна адміністрація незаконно створила т. зв. «Генический районный суд», який мав забезпечити виконання судових функцій від імені країни-агресора, а також допомогти загарбникам фабрикувати кримінальні справи та переслідувати українських патріотів.

У квітні 2023 року засуджена розпочала роботу у фейковому судовому органі окупантів, обійнявши посаду т. зв. «помощника судьи». На цій посаді вона допомагала ворогу у зміцненні кремлівського режиму, а також сприяла кримінальному переслідуванню проукраїнських місцевих жителів.

Таким чином, на підставі зібраних доказів Тернопільський міськрайонний суд визнав зрадницю винною за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (добровільне зайняття посади в незаконному судовому органі, створеному на тимчасово окупованій території) і призначив їй максимально суворе покарання – 15 років позбавлення волі.

Початок строку відбування покарання обчислюватиметься з дати затримання засудженої та реального виконання покарання, а термін заборони на право обіймати посади рахуватиметься після відбуття покарання.

Оскільки на даний час колаборантка переховується від правосуддя на тимчасово окупованій території, її оголошено у розшук, а також проводяться комплексні заходи для її притягнення до фактичної відповідальності за злочини проти України.

Викриття та документування протиправної діяльності зрадниці здійснювали слідчі Управління СБУ в Тернопільській області за процесуального керівництва Тернопільської обласної прокуратури.