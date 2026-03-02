Тернопільщина втратила захисника Федора Чуруканова: загинув на Дніпропетровщині
Ще одна сумна звістка. Ще одна втрата… На Дніпропетровщині під час виконання бойового завдання віддав своє життя за волю України захисник Федір Чуруканов. Вічна памʼять та шана Герою!
«Навіки пішов у Вічність, залишивши по собі слід мужності та відваги, наш земляк Чуруканов Федір Вікторович.
Воїн загинув під час виконання бойового завдання у Дніпропетровській області 24 лютого 2026 року. Він мужньо боронив Україну до останнього подиху.
Щиро співчуваємо рідним та близьким захисника.
Вічна памʼять Герою!» – написав міський голова Тернополя Сергій Надал.