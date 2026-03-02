Ще одна сумна звістка. Ще одна втрата… На Дніпропетровщині під час виконання бойового завдання віддав своє життя за волю України захисник Федір Чуруканов. Вічна памʼять та шана Герою!

«Навіки пішов у Вічність, залишивши по собі слід мужності та відваги, наш земляк Чуруканов Федір Вікторович.

Воїн загинув під час виконання бойового завдання у Дніпропетровській області 24 лютого 2026 року. Він мужньо боронив Україну до останнього подиху.

Щиро співчуваємо рідним та близьким захисника.

Вічна памʼять Герою!» – написав міський голова Тернополя Сергій Надал.