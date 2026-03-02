28 лютого в німецькому Арбері стартував Чемпіонат світу з біатлону серед юнаків та юніорів.

Студент соціально-гуманітарного факультету ЗУНУ Тарас Тарасюк виборов срібну медаль.

Таке досягнення – результат наполегливих тренувань, самодисципліни та незламної волі до перемоги. Успіх Тараса є яскравим свідченням того, що студентська молодь університету гідно представляє Україну на міжнародній спортивній арені.

Вітаємо Тараса з визначним здобутком!