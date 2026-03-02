На дорогах Тернопільщини у чотирьох аваріях травми отримали семеро людей, повідомили в обласній поліції. Три ДТП зареєстрували працівники поліції 27 лютого і одну 28.



Повідомлення про автопригоду в селі Ігровиця надійшло на спецлінію Тернопільського відділу поліції о 10:16 від жителя обласного центру. При виїзді слідчо-оперативної групи стало відомо, що житель Шумська, керуючи автопоїздом у складі сідлового тягача MAN TGX та напівпричепа із вантажем, не врахував дорожньої ситуації, не обрав безпечної швидкості і як наслідок – з’їхав на узбіччя та перекинувся. 37-річного кермувальника з численними забоями та травмами госпіталізували.



Двох молодих людей бригада екстреної медичної допомоги доправила до лікарні з тілесними ушкодженнями, отриманими в дорожньо-транспортній пригоді. Близько 22:28 на автодорозі Галич – Підгайці – Сатанів, а саме в селі Острівець, 23-річний житель Микулинецької громади, керуючи автомобілем Audi A6, не впорався із керуванням, допустив виїзд на узбіччя та зіткнувся спершу з кам’яною огорожею, а після цього – з металевими воротами житлового будинку.



Кермувальнику та його пасажиру. 2004 року народження, надали меддопомогу без госпіталізації. У ході перевірки слідчі поліції з’ясували, що водій автомобіля на момент автарії перебував у стані алкогольного сп’яніння. Аналіз показав, що в його крові було 1,376 проміле алкоголю.



Про травмованого у ДТП підлітка надійшла інформація в чергову частину Борщівського відділення поліції від лікаря екстреної медичної допомоги. 17-річного юнака збив транспортний засіб.



Аварія трапилася близько 22:40. У ході проведених заходів працівники поліції встановили, що потерпілий у момент ДТП на проїжджій частині дороги оглядав батьківський автомобіль, коли його збив водій автомобіля Audi. Кермувальник попередньо тверезий, але у нього взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю.



Три автівки зіткнулися на трасі Доманове-Ковель-Чернівці-Тереблече, а саме в селі Підлісці Кременецького району. Аварія трапилася 28 лютого о 13:57. За попередніми даними, житель Рівного, керуючи автомобілем ВМW 316 І допустив зіткнення автомобілем Nissan. У результаті удару ВМW відкинуло на смугу зустрічного руху, де він врізався ще й у вантажний автомобіль Volvo.



Водієві ВМW надали меддопомогу без госпіталізації. Пасажира з даного авто, а також кермувальницю Nissa госпіталізували в травматологічне відділення.



Причини всіх автопригод встановлять слідчі поліції. Тривають перевірки.



Continue Reading