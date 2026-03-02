Загальні втрати російських загарбників за три зимові місяці складають близько 92 850 військовослужбовців убитими і пораненими, або 1031 особа щодоби.

Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський.

За цей період противник втратив:

322 танки,

430 бойових броньованих машин,

2 967 артисистем,

110 РСЗВ,

55 засобів ППО,

п’ять літаків,

один гелікоптер,

65 269 БпЛА оперативно-тактичного рівня,

по одному кораблю й підводному човну,

11 927 одиниць автомобільної техніки,

65 – спецтехніки.

«Протягом трьох зимових місяців ми ліквідували більше ворожих солдатів, ніж ворог залучив до своїх лав.

У лютому 2026 року, вперше з часу Курської наступальної операції, Сили оборони України відновили контроль над більшою територією, аніж зміг захопити противник.

Ми проводимо результативні активні дії на Олександрівському та Гуляйпільському напрямках. Всупереч багаторазовим реляціям російського керівництва, лише посилюємо контроль над Куп’янськом і скорочуємо в місті “поголів’я” ворожих диверсантів. Ми продовжуємо стримувати ворога в районі Покровсько-Мирноградської агломерації. Ми тримаємо стрій.

Дякую українцям за стійкість і підтримку армії.

Щиро вдячний українським воїнам, завдяки яким ми витримали цю складну зиму.

Слава Україні!» – сказав Головнокомандувач ЗСУ.