3 березня в області – хмарно з проясненнями. Вночі без істотних опадів. Вдень невеликі дощі. Вночі та вранці туман, на дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла, вдень 3-8 градусів тепла.

Про це повідомляє обласний центр з гідрометеорології.

У Тернополі – хмарно з проясненнями. Вранці, можливо, пройде дощ зі снігом, який ближче до середини дня повинен закінчитися. Більше опадів не очікується. Вночі та вранці туман, на дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі від 1 градуса морозу до 1 градуса тепла, вдень 5-7 градусів тепла.