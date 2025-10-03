У Тернополі виконавчий комітет міської ради затвердив режим роботи закладів дошкільної освіти та дошкільних підрозділів закладів загальної середньої освіти міськради.

Про це повідомили у пресслужбі ТМР.

У місті функціонують 42 заклади дошкільної освіти, що обслуговують 360 груп. Згідно з рішенням, усі заклади дошкільної освіти працюватимуть п’ять днів на тиждень.

Більшість груп, а саме – 355, матимуть режим роботи по 10 годин 30 хвилин на день, ще 5 груп – по 11 годин на день.