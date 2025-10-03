Виконавчим комітетом Тернопільської міської ради було прийнято рішення «Про встановлення тарифів на теплову енергію послуги з постачання теплової енергії та гарячої води». Проте вартість цих послуг для населення залишиться незмінною.

Необхідність встановлення нових розмірів економічно обґрунтованих тарифів на теплову енергію та послуги теплопостачання для всіх категорій споживачів виникає у зв’язку із:

– вимогою щороку переглядати тарифи на теплову енергію, послуги теплопостачання, яка передбачена Порядком формування тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з постачання теплової енергії і постачання гарячої води;

– зміною витрат структури вартості теплової енергії та структури послуг теплопостачання, які відбулися після встановлення діючих тарифів на теплову енергію та послуги теплопостачання;

– зміною обсягів виробництва, транспортування, постачання теплової енергії.

– необхідністю привести розміри тарифів у відповідність до розмірів планових економічно обґрунтованих витрат.

Протягом року після встановлення попередніх тарифів відбулися зміни окремих витрат, які вплинули на розміри проектних економічно обґрунтованих тарифів на теплову енергію та послуги теплопостачання для всіх категорій споживачів.

Як зазначили в ТМР, зокрема сумарно на 7,1% зросли плановані витрати у зв’язку зі змінами цін постачальників та змінами у законодавстві за такими основними складовими структури тарифів на теплову енергію, як витрати на транспортування природного газу, електроенергію, витрати на матеріали для поточного ремонту, запчастини та інші матеріальні ресурси, амортизаційні відрахування, витрати на оплату праці та відрахування на соціальні заходи, інші витрати.

«Проте наголошуємо, що для населення тарифи на оплату послуг з постачання теплової енергії та гарячої води з 1 жовтня 2025 року не зміняться, не зважаючи на те, що розміри застосовуваних тарифів на опалення і гарячу воду для населення відшкодовують відповідно 53-57% та 43-44% від економічно обґрунтованих тарифів на ці послуги», – йдеться у повідомленні.