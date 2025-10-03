

Від трьох до шести років позбавлення волі може отримати житель Залозецької територіальної громади. Чоловік на території Мшанецького лісництва у «Мильно-Бліхівському» зоологічному заказнику незаконно видобував корисні копалини.

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Тернопільської області.

Сторонню особу в лісі виявили працівники лісництва. Вони на місце правопорушення викликали працівників Зборівського відділення поліції.

У ході перевірки стало відомо, що чоловік викопував пісок у забороненому місці та без жодних дозвільних документів. Пісок поліцейські вилучили. За даним фактом триває розслідування відповідно до частини 3 статті 240 (незаконне видобування корисних копалин) Кримінального кодексу України.