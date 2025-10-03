30 вересня в Західноукраїнському національному університеті відбувся круглий стіл на тему: «Інституційна стійкість української митниці в умовах війни», організований ГО «ПАРТНЕРСТВО.» у співпраці із класичним університетом Тернополя.

Учасниками заходу стали представники Тернопільської, Львівської та Волинської митниць, експерти громадських організацій, науковці, митні брокери та представники бізнесу.

Співмодераторами круглого столу виступили голова Вченої ради ЗУНУ, д.е.н., професор Андрій Крисоватий та керівник міжнародного проєкту «Моніторинг інституційної спроможності української митниці в парадигмі воєнних, повоєнних та євроінтеграційних викликів» Святослав Герчаківський.

Із вітальними словами виступили: в.о. начальника Тернопільської митниці Юрій Мацібора; заступниця начальника Львівської митниці Зоя Бистрова; заступник начальника управління забезпечення митного контролю та оформлення Волинської митниці Ігор Ляшук; старший аналітик політики і даних ГО «Інститут аналітики та адвокації» Віталій Набок; президентка ГО «Партнерство.» Наталія Овсейко.

Вони відзначили, що в умовах війни митниця залишається одним із ключових державних органів, які забезпечують економічну безпеку України. А також наголосили на необхідності посилення кадрового потенціалу, цифровізації процесів та прозорої взаємодії з бізнесом.

Особливу увагу учасники заходу приділили презентації результатів проєкту «Моніторинг інституційної спроможності української митниці в парадигмі воєнних, повоєнних та євроінтеграційних викликів», що реалізується ГО «Партнерство.» в рамках субгранту проєкту ACCORD.

Було представлено: аналітичні довідки щодо діяльності Волинської, Тернопільської та Львівської митниць, а також формування єдиного підходу стратегічного реформування митних органів;

звіт з мотивації випускників закладів вищої освіти щодо роботи в митних органах;

дослідження суб’єктів ЗЕД та митних посередників у трьох регіонах;

PEST-аналіз інституційної спроможності митниці;

проміжний звіт про оновлення кадрового складу митних органів України до 2030 року.

Ці матеріали стали результатом річної роботи експертів і містять практичні рекомендації для вдосконалення митної системи. Ознайомитись з ними можна на сайті ГО «Партнерство.»: https://partnerstvo.org.ua/

У другій частині круглого столу відбулася відкрита дискусія за участю представників митниць, бізнесу та громадських організацій. Митні брокери, представники підприємств-експортерів та аналітики обговорили проблеми воєнного часу – від кадрових викликів до потреби адаптації європейських стандартів у митній сфері.

За результатами заходу було напрацьовано рекомендації щодо посилення інституційної стійкості української митниці, її адаптації до воєнних та повоєнних реалій і подальшої інтеграції у митний простір ЄС.

Публікація підготовлена в рамках суб-гранту проєкту «ACCORD: Accountability and Capacity-building for Customs Oversight and Reform Development» за фінансової підтримки Європейського Союзу, що реалізується ГО «Інститут аналітики та адвокації» та ГО «Технології прогресу». Її зміст є виключною відповідальністю субгрантера проєкту ACCORD ГО «Партнерство.» і не обов’язково відображає позицію Європейського Союзу.