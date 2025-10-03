У селі Кобзарівка Тернопільської громади на локації Літепло у неділю, 5 жовтня, відбудеться благодійний фестиваль “Гарт” пам’яті добровольця батальйону “Айдар”, який загинув на фронті, репортера, пластуна, волонтера, Героя України Віктора Гурняка.

Про це Укрінформу розповіла організаторка фестивалю мама Віктора Марія Гурняк.

“Цей фестиваль ми присвячуємо пам’яті мого сина Віктора Гурняка на псевдо “Гарт” та пам’яті усіх загиблих на фронті захисників України. Наш захід має благодійну мету. Ми збираємо кошти для потреб Третього армійського корпусу. Наша ціль – 200 тисяч гривень”, – зазначила Марія Гурняк.

Під час фестивалю буде відбудеться презентація книги «Віктор Гурняк» із серії «Справжні герої» та спілкування з її авторкою Іриною Вовк, панельна дискусія з військовими фотографами «Документування війни», виставка світлин Віктора Гурняка «Від Майдану до війни».

Для всіх охочих проведуть майстер-клас з традиційних танців під музику гурту «ЩукаРиба». Завершить подію ватра з друзями та пісні під гітару у виконанні Ярослава Юрчишина й Олександра Кутраня.

Віктор Гурняк – український фотокореспондент, пластун, волонтер, доброволець 24-й окремого штурмового батальйону «Айдар». Загинув в російсько-українській війні 19 жовтня 2014 року.

Як повідомляв Укрінформ, у Вашингтоні відбувся вечір памʼяті полеглого Героя України Віктора Гурняка.

Перше фото з сімейного архіву