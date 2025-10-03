2 жовтня на вулиці Будного в Тернополі водій маршрутного таксі збив двох жінок. Аварія трапилася близько 12:37. Про це повідомили у відділі комунікації поліції Тернопільської області.

У ході перевірки стало відомо, що водій автобуса марки “Богдан А 601.10”, який курсував за маршрутом “Симоненка-психоневрологічна лікарня”, здійснюючи маневр розвороту, допустив наїзд на пішоходів.

Потерпілі – тернополянки 1954 та 1951 років народження. Жінкам надали медичну допомогу. Від госпіталізації вони відмовилися.

У водія взяли зразок крові для перевірки на вміст алкоголю. Всі обставини ДТП з’ясовують слідчі.