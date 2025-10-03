Не витримують серця наших Героїв після пережитого та побаченого на війні. Тернопіль втратив ще одного захисника. У Запорізькій області відійшов у Вічність Володимир Барановський. Вічна та світла памʼять!

«У небі з’явилася ще одна зірка, що світить нам відвагою і нескореністю.

Наш земляк Барановський Володимир Іванович помер 29 вересня у Запорізькій області. Він стійко боровся до останнього, але його серце не витримало.

Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким та побратимам Героя. Вічна та світла памʼять!» – написав міський голова Сергій Надал.