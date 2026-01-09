Календар матчів Тернопільської футзальної ліги 10-11 січня
Асоціація футболу Тернопільщини пропонує календар матчів Тернопільської футзальної ліги: 1, 2, 3 ліги – 9 тур, вища ліга – 10 та 11 тури, які відбудуться 10-11 січня.
Вища ліга. 10-11 тури
10 січня (субота) / ФОК
17:30 «Вікнини» (Вікно) – МФК «Тернопіль»
18:30 «Гермес-7-ФАТ» (Тернопіль) – «Сокіл» (В. Березовиця)
19:30 «Поділля 0352» (В. Березовиця) – «Вікторія» (В. Бірки)
20:30 «OPEN TECK» (Тернопіль) – ФК «Тернопіль-Ветеран»
11 січня (неділя) / ФОК
18:00 «Сокіл» (В. Березовиця) – МФК «Тернопіль»
19:00 ФК «Тернопіль-Ветеран» – «Поділля 0352» (В. Березовиця)
20:00 «Вікторія» (Вікно) – «Гермес-7-ФАТ» (Тернопіль)
21:00 «OPEN TECK» (Тернопіль) – «Вікнини» (Вікно)
1, 2, 3 ліги. 9 тур
10 січня (субота) / СК «Політехнік»
10:00 «Strong Faith» (Тернопіль) – ФК «Гаї Шевченківські»
11:00 Спортивна риболовля «Big-Fish» – «Київхліб» (Тернопіль)
12:00 «Стрипа» (Купинці) – «Самець» (Підволочиськ)
13:00 «Шлях» (Шляхтинці) – «Медобори» (Галущинці)
14:00 «Колос» (Домаморич) – «Серет-Стандарт» (Вишгородок)
15:00 «24» (Тернопіль) – «ELEKS» (Тернопіль)
16:00 Збірна УБД (Тернопіль) – ФК «Озерна»
11 січня (неділя) / СК «Політехнік»
09:00 ФК «Нараїв» – ФК «Максимівка»
10:00 «Серет» (Петриків) – «МаксБуд» (Тернопіль)
11:00 «Ентузіаст» (Тернопіль) – «Тернопіль Юнайтед»
12:00 «Карпатська джерельна» (Тернопіль) – «Говерла» (Дубівці)
13:00 ФК «Куропатники» – «Largo» (Тернопіль)
14:00 «Файне місто» (Тернопіль) – «VARTIS» (Тернопіль)
15:00 ФК «Острів» – ФК «Кобзарівка»
16:00 ФК «Залізці» –ТМР (Тернопіль).
Усі матчі Тернопільської футзальної ліги можна переглянути на Ютуб-каналі Асоціації футболу Тернопільщини.