У вихідні погоду області визначатиме нестійка та холодна повітряна маса. Періодично спостерігатиметься невеликий сніг. Температура повітря активно знижуватиметься.

Про це повідомляє обласний центр з гідрометеорології.

10 січня в області – хмарно. Без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі 11-16 градусів морозу, вдень 7-12 градусів морозу.

У Тернополі буде хмарно. Без опадів. Ожеледиця. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі 13-15 градусів морозу, вдень 9-11 градусів морозу.

