Завтра, 10 січня, у Тернополі прощатимуться із захисником України Дмитром Андрусиком. Дмитро – уродженець села Колодрібка Заліщицької громади. Проживав у обласному центрі. Пам’ятатимуть Дмитра як світлу, щиру людину. Вічна пам’ять та шана українському Воїну!

«Стало відомо про непоправну втрату Героя України, уродженця села Колодрібка – Андрусика Дмитра.

Його пам’ятатимуть як світлу, щиру людину, яка залишила після собе теплий слід у серцях рідних, друзів та всіх, хто його знав.

Виконавчий комітет міської ради під головуванням міського голови Івана Дрозда висловлює щирі співчуття родині, близьким та всім, кого торкнулася ця тяжка втрата. У скорботі схиляємо голови разом з вами.

Поховають Дмитра Степановича у місті Тернопіль, де він проживав останнім часом.

Чин похорону відбудеться 10 січня 2026 року о 11:00 годині.

Вічна пам’ять і світлий спокій душі покійного», – написали у Заліщицькій міській раді.

«З болем у серці повідомляємо про втрату на війні нашого земляка, уродженця села Колодрібка Заліщицької громади Чортківського району, Героя України – Андрусика Дмитра.

Його пам’ятатимуть як світлу, щиру людину, яка залишила по собі теплий слід у серцях рідних, друзів та всіх, хто його знав.

Чортківська районна військова адміністрація висловлює щирі співчуття родині, близьким і друзям Героя.

Дякуємо за Україну! Доземний уклін і вічна памʼять Захиснику!» – пише Чортківська РВА.

«Завтра, 10 січня, об 11 годині, у Домі печалі на вулиці Микулинецькій громада Тернополя буде прощатися з захисником Андрусиком Дмитром Степановичем.

Воїн помер 1 січня 2026 року від травм отриманих під час виконання бойового завдання у Дніпропетровській області.

Висловлюємо глибокі співчуття родині, близьким і побратимам Героя. Вічна та світла пам’ять захиснику України!» – написав міський голова Сергій Надал.

