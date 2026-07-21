Чи може долар зрости до 45 гривень і що буде з євро до кінця липня? Попри відносну стабільність валютного ринку, фінансисти радять уважно стежити за кількома чинниками, які можуть вплинути на курс найближчим часом. Про що саме йдеться – з’ясовував Центр громадського моніторингу та контролю.

Ціни у липні

Ознаки стабільності, про які нині говорять аналітики, збережуться до кінця липня. Зокрема, за прогнозом директора департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності “ГЛОБУС БАНКУ” Тараса Лєсового, цього тижня ціна долара США сягатиме 45 гривень, а от вартість євро коливатиметься від 50,5 до 52,5 гривні. Експерт наголошує, що стабільна ситуація, найімовірніше, збережеться до кінця місяця. “Після кількох тижнів помірної динаміки немає підстав очікувати різкого виходу курсів за межі поточних орієнтирів”, – зазначає у коментарі виданню “Фокус” банкір.

Вартість євро залежить ще й від коливань курсу американської валюти. Нинішня ситуація не свідчить про надмірний попит, запевняє експерт. “Курс може змінюватися залежно від поточного попиту, пропозиції, новинного фону та поведінки великих учасників ринку. Проте сам факт таких коливань не є проблемою, якщо вони не виходять за межі прогнозованого діапазону”, – каже Тарас Лєсовий.

Коливання курсу

Втім, ситуація у світі може суттєво вплинути на вартість американської валюти. Цю картину українці вже спостерігали кілька місяців тому, коли президент США почав війну на Близькому Сході. “Якщо розпочнеться новий виток ескалації, нафта знову подорожчає, долар також, відповідно гривня слабшатиме, наближуючись на готівковому ринку до 45,5 гривень за долар, а офіційний курс перетне позначку у 45 гривень за долар”, – каже у коментарі “ТСН.юа” експерт Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин.

Водночас член Українського товариства фінансових аналітиків Андрій Шевчишин говорить і про внутрішні фактори зміни курсу валют. “Це і презентація Нацбанком банкноти у 2000 гривень, і відставка Кабміну, і війна без кінця, і численні заяви деяких посадовців, публічних осіб про найстрашнішу зиму, яка чекає на українців. І навіть подорожчання проїзду в Києві з 8 до 30 гривень. У підсумку вже маємо на готівковому ринку стрибок курсу долара вище за 45 гривень”, – зазначає він.

Попит на євро

Експерти нагадують, що минулого місяця в Україні все більше зростав попит на євро. Він навіть сягнув рекордної частки у готівкових операціях: 28,2%, що стало історичним максимумом. Частково такий попит пов’язують з сезоном відпусток: чимало українців використовують саме цю валюту для розрахунків за кордоном. “В абсолютних цифрах за шість місяців 2026 року чиста купівля готівкового євро населенням сягнула 1,8 мільярда доларів. Це на 18,2% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Доларів купили на 1,6 мільярда більше ніж продали, що на 20,1% менше ніж торік”, – пояснив член Українського товариства фінансових аналітиків Андрій Шевчишин.

Втім, експерт радить використовувати європейську валюту саме для готівкових розрахунків, аби не втратити на курсі. А от готівковий долар пропонує продовжувати використовувати як інструмент довгострокового заощадження. Водночас голова секретаріату Ради підприємців при Кабміні економіст Андрій Забловський радить не забувати диверсифікувати заощадження: зберігати як в іноземних валютах, так і в державних облігаціях.