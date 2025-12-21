Олександр Гоцалюк із Хоросткова. Лише 22 роки. Розстріляні війною мрії, обірване молоде життя. Осиротіли без свого такого доброго, гарного сина мама і тато, не обіймуть більше Сашка троє братів і сестра. Нехай у Вічності буде легко і світло душі твоїй, юний Герою! Легких небесних хмарин!

«З глибоким болем повідомляємо, що 19 грудня 2025 року загинув наш Захисник, Герой — Гоцалюк Олександр Олександрович, житель міста Хоростків.

Олександр народився 19 червня 2003 року. До 9 класу навчався у заводській школі міста Хоростків, згодом продовжив навчання у Гусятинському коледжі за спеціальністю «Менеджмент». Не закінчивши навчання пішов на строкову військову службу , з 01.12.2021 року — у місті Мукачево.

Повернувшись з армії, деякий час працював на підприємстві «Інтерформ Захід», згодом — на ДП ДГ «Подільське», однак, керуючись почуттям обов’язку, 17 травня 2025 року підписав контракт та став до лав захисників України. Олександр виконував бойові завдання як оператор безпілотних літальних апаратів 2 екіпажу БПЛА 2 взводу ударних безпілотних авіаційних комплексів 1 роти ударних БпАК 3 батальйону безпілотних систем військової частини А4742.

Він загинув від поранень не сумісних з життям при виконанні бойового завдання у районі н.п. Варварівка, Запорізька область, внаслідок ураження ворожим дроном типу FPV.

Молодий, відважний, відданий Україні — Олександр до останнього подиху захищав нашу свободу і майбутнє. Його ім’я назавжди залишиться в пам’яті громади та в історії боротьби за незалежність!

У полеглого Героя залишилися батьки, троє братів і сестра. Міський голова Степан Гладун та Хоростківська міська рада висловлюють щирі співчуття рідним, близьким, побратимам і всім, хто знав полеглого Героя. Схиляємо голови у скорботі разом з вами», – йдеться в повідомленні Хоростківської громади.

