У Києві відбувся чемпіонат України з джиу-джитсу у розділі Ne Waza. У змаганнях взяли участь тернополяни, які продемонстрували високий рівень підготовки та здобули низку призових місць, повідомили в ТМР.

За підсумками чемпіонату тернопільські спортсмени стали чемпіонами та призерами змагань:

Чебанов Олександр – два золота;

Рамський Ілля – золото;

Нижник Володимир – золото;

Романський Артем – срібло;

Сидорук Анна – срібло;

Оберишин Максим – срібло;

Биць Вадим – срібло;

Нєвєров Ілля – срібло та бронза;

Панькевич Станіслав – бронза;

Дідик Ярослав – бронза;

Заржицький Назар – бронза.

Вітаємо тернополян та їхніх тренерів із високими спортивними результатами й бажаємо нових досягнень.

Подобається це: Подобається Завантаження…