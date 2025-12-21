Тернопільські спортсмени – серед найсильніших на чемпіонаті України з джиу-джитсу
У Києві відбувся чемпіонат України з джиу-джитсу у розділі Ne Waza. У змаганнях взяли участь тернополяни, які продемонстрували високий рівень підготовки та здобули низку призових місць, повідомили в ТМР.
За підсумками чемпіонату тернопільські спортсмени стали чемпіонами та призерами змагань:
Чебанов Олександр – два золота;
Рамський Ілля – золото;
Нижник Володимир – золото;
Романський Артем – срібло;
Сидорук Анна – срібло;
Оберишин Максим – срібло;
Биць Вадим – срібло;
Нєвєров Ілля – срібло та бронза;
Панькевич Станіслав – бронза;
Дідик Ярослав – бронза;
Заржицький Назар – бронза.
Вітаємо тернополян та їхніх тренерів із високими спортивними результатами й бажаємо нових досягнень.