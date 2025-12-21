Православна громада Тернопільщини радіє визнанню протоієрея Андрія. У межах престижної телепремії #ГордістьТернопілля почесне звання «Громадський діяч року 2025» отримав протоієрей Андрій Любунь.

Як зазначили у Тернопільській Єпархії ПЦУ, ця нагорода – не просто відзнака, а визнання невтомної праці, яка поєднує в собі непохитну віру, канонічну вірність Матері-Церкві та безмежну любов до України.

Всеукраїнський Храм-Пантеон [https://pantheon.org.ua/] в селі Лішня на Кременеччині – це справа життя отця Андрія. Перший в Україні храм-пантеон на честь загиблих захисників став духовним форпостом, де в молитві та камені закарбована пам’ять про наших Героїв.

Отець Андрій – це приклад того, як молитва перетворюється на дію. Його праця з родинами загиблих, волонтерство та духовна підтримка воїнів є взірцем справжнього канонічного служіння.

Кожна молитва, що лунає з його уст, сповнена сили, яка об’єднує громаду та надихає на боротьбу за правду і незалежність.

Щиро вітаємо отця Андрія з цим заслуженим визнанням. Дякуємо за Ваше відкрите серце, за мужність бути першим і за те, що Ваше служіння робить Тернопільську Єпархію Православна Церква України під проводом митрополита Нестора та весь український народ міцнішими.

Многая і благая літа, всечесний отче! Нехай Господь дарує сили на нові звершення во Славу Божу та нашої України!

Подобається це: Подобається Завантаження…