22 грудня в області – хмарно. Без істотних опадів. Вночі та вранці туман видимістю 200-500 м, слабка ожеледь, на окремих ділянках доріг ожеледиця. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура впродовж доби від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла.

Про це повідомляє обласний центр з гідрометеорології.

У Тернополі – хмарно. Без опадів. Вночі та вранці туман видимістю 200-500 м. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура впродовж доби від 1 градуса морозу до 1 градуса тепла.

