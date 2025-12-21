Жорстока війна обірвала ще одне життя. Під час виконання бойового завдання, внаслідок ураження ворожим FPV-дроном, на Харківщині загинув Руслан Ребрина з Теребовлі. Захисникові було 53 роки. Вічна пам’ять та шана українському Воїну!

«Теребовлянська громада з глибоким сумом і болем у серці сповіщає про ще одну непоправну втрату.

На війні загинув мешканець м.Теребовля – солдат Ребрина Руслан Павлович, 06.06.1972 року народження.

Життя захисника обірвалося 19 грудня 2025 року під час виконання бойового завдання внаслідок ураження ворожим FPV-дроном у районі н.п. Грушівка Харківської області.

Руслан Ребрина проходив службу на посаді моториста відділення буксирних катерів. У лавах Збройних Сил України мужньо захищав незалежність і територіальну цілісність нашої держави з 9 грудня 2024 року.

Теребовлянська міська рада та міський голова Олег Продан висловлюють щирі та глибокі співчуття рідним, близьким, побратимам загиблого захисника. У цей скорботний час розділяємо ваш біль і схиляємо голови в жалобі разом з вами.

Вічна та світла пам’ять Герою!

Герої не вмирають!

Інформацію про зустріч домовини з тілом Героя та чин похорону буде повідомлено згодом», – написали у Теребовлянській міськраді.

