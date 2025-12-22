В Україні продовжує діяти державна програма Зимова підтримка, яка передбачає фінансову допомогу громадянам у розмірі 1 000 гривень. Частина людей уже отримала ці кошти, однак виплати тривають і надалі. Важливо пам’ятати, що гроші потрібно використати у встановлені терміни.

Що можна оплатити і в яких магазинах

Витратити кошти можна на комунальні та поштові послуги, товари українського виробництва – ліки, книги, продукти харчування – і на благодійність, зокрема донати ЗСУ. Найчастіше українці кошти спрямовують на оплату комунальних послуг.

Купити їжу, щоправда, вдасться не у кожному магазині. Наразі є десять торговельних мереж, де можна витратити Зимову підтримку на продукти харчування українського виробництва.

Зокрема, від 18 грудня ще п’ять мереж долучилися до програми – Auchan, SPAR, VARUS, Torba, Сім23 та Сімі.

Раніше до програми долучилися мережі Fozzy Group (Сільпо, Фора, THRASH!ТРАШ!, Fozzy) та Близенько – з 11 грудня допомогу можна витрачати на продовольчі товари українського виробництва, крім підакцизних.

Відтепер українцям також доступні й онлайн-покупки – на маркетплейсі MAUDAU можна розраховуватися карткою Національний кешбек.

Кому виплачують і доки можна витратити

Зимова тисяча доступна для тих українців, які офіційно перебувають у країні, як для дорослих, так і дітей. На кожну дитину оформлюється окрема заявка, її можна подавати онлайн через застосунок Дія або через відділення Укрпошти, як і всі інші заявки.

Ті, хто отримав кошти на картку Національний кешбек у Дії, мають витратити їх до 30 червня 2026 року. Для пенсіонерів та отримувачів соціальних виплат через Укрпошту термін використання допомоги завершується наприкінці лютого 2026-го.

Час подачі заявок спливає

Оформити допомогу можна до 24 грудня 2025 року як через застосунок Дія онлайн, так і в письмовій формі у відділеннях Укрпошти.

До відділень Укрпошти найчастіше звертаються пенсіонери, які отримують виплати на банківські рахунки та не користуються додатком Дія. Також програмою можуть скористатися українці без податкового номера (РНОКПП) та опікуни недієздатних осіб. Опікунам потрібно надати документи, які підтверджують їхній статус і особу.

Якщо з якихось причин відвідування відділення неможливе, можна зателефонувати на гарячу лінію Укрпошти за номером 0 800 300 545 – тоді листоноша приїде додому й допоможе із заповненням заявки.

